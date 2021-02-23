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Российского миллиардера уличили в нарушении локдауна в Британии

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Борис Минц
Борис Минц
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обосновавшегося в Великобритании российского бизнесмена, мецената и миллиардера Бориса Минца уличили в нарушении локдауна, пишет Daily Mail.

Утверждается, что 62-летний основатель O1 Group преодолел расстояние в 470 миль, прибыв 17 февраля в свой шотландский замок «Башня Летенди» из Лондона. Ошеломленные его путешествием местные жители сразу же обратились в полицию, чтобы пожаловаться на вероятное нарушение действующих в условиях пандемии ограничений. Однако сотрудники полиции заявили, что бизнесмен смог объяснить ситуацию, в связи с этим никаких мер в его отношении принято не было.

Беседуя с журналистами, недовольные соседи заявили, что ограничительные меры нарушил не только Минц, но и его приближенные. «Он приехал из Лондона со всеми своими лакеями и свитой», «Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, ты волен делать все, что пожелаешь», — пожаловались они.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в стране. Политик рассказал, что первые ограничения будут отменены 8 марта. Так, жителям Великобритании разрешат встречаться под открытым небом с одним посторонним человеком, и будут открыты школы.

Минц — основатель инвестиционной компании O1 Group. Он также создал частный Музей русского импрессионизма.

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