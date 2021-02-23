Компания SpaceX раскрыла имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Новым членом космической миссии стала 29-летняя Хейли Арсенокс, которая в детстве перенесла рак костей. В экипаже она займет место под условным названием «Надежда». На данный момент Арсенокc работает помощником врача в больнице St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

Отмечается, первым членом экипажа является основатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он в рамках благотворительной кампании по сбору средств для St. Jude Children's Research Hospital оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует отправить космических туристов на орбиту до конца года в рамках коммерческой миссии Inspiration4. Данный полет должен стать первым в истории без профессиональных космонавтов на борту.