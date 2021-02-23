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Полиция занялась полуголым тиктокером после его танцев на Мамаевом кургане

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Фото: Global Look Press / Сергей Смирнов

В Волгоградской области полиция занялась проверкой после публикации видео, где полуголый тиктокер танцует у подножия скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает РЕН ТВ.

«Организована проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства», — сказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Ранее 20-летний работник одного из российских банков и блогер выложил в TikTok ролик, где он, раздетый по пояс, под наложенную музыку начинает снимать обувь, носки и танцует на склоне, который является братской могилой.

Как уточняет V1.RU, сейчас на странице молодого человека этого ролика уже нет. Сам блогер уверяет, что у скульптуры ничего не снимал, а задний фон видео — монтаж. «Я подозреваю, кто мог скинуть его [ролик] в вашу редакцию. У меня есть один подписчик, он психически невменяем», — заявил журналистам блогер.

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