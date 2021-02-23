Бывший СССР
 
Последние новости
Банкир рассказал о будущем монет
Великобритания запретила полеты некоторых Boeing 777
Стало известно о волнении противников «Северного потока-2» из-за подхода Байдена
Футболист поразил девятку ворот соперника дальним ударом
Европе предрекли «кровавые» дожди
Германия выделит десять миллионов евро на помощь жителям востока Украины
Космонавты поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Застрявшая на египетском курорте из-за коронавируса россиянка умерла
Историк рассказал об опровержении гитлеровцами главного мифа о Красной армии
Новости партнеров
Прослушать новость

Украина запланировала провести военные учения на границе с Крымом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Украина запланировала провести военные учения на границе с Крымом. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева.

По словам Наева, целью учений украинских десантников является совершенствование способности реагировать на опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Военный отметил, что подразделения противовоздушной обороны отработают выявление и уничтожение с воздуха вражеского десанта. Также в ходе учений будут проведены практические занятия по предотвращению высадки с кораблей вероятных подразделений противника и их дальнейшему уничтожению резервами войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке армии страны к штурму городов. Хомчак заявил, что еще в прошлом году украинские военные начали подготовку своих боевых частей к наступательным операциям в городских условиях. Генерал пояснил, что данные действия необходимы, чтобы армия страны была готова «ко всем вариантам развития ситуации».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Наєв: Україна у березні проведе навчання десантників поблизу Криму - симетрично з РФ
Главком армии Украины рассказал о подготовке военных к штурму городов
Флагман украинского флота признали небоеспособным
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
17:1319 февраля

Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Майдана

16:5519 февраля

Ляшко заподозрили в подделке лотерейных билетов

16:3619 февраля

Украина призвала мировое сообщество усилить давление на Россию из-за «агрессии»

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
16:2519 февраля

Нападение с ножом на охранника консульства Украины в Петербурге попало на видео

16:0519 февраля

Зеленскому припомнили выступление в Донбассе и потребовали закрыть «Квартал 95»

16:0019 февраля

На Украине зафиксировали наибольшую за пять лет смертность

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
15:3219 февраля

Украинскому премьеру предложили извиниться за провал вакцинации

15:3219 февраля

Стали известны планы Лукашенко на переговоры с Путиным

14:5919 февраля

Лукашенко отправился в Россию

Россия
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Если не начнем лечение, опухоль убьет нашего сына»
Лешу спасет только протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
«Увидел, что племянница курит, и убил»
Насилие, принуждение к абортам и убийства чести: как Кавказ стал одним из опаснейших мест для женщин
Все материалы
Мир
Германия заявила о «низшей точке» в отношениях ЕС и России
Евросоюз обеспокоился усилением репрессий в Белоруссии
Премьер Японии извинился за ужин сына с чиновниками
«Мы не будем в безопасности»
Помогут ли вакцины победить коронавирус и почему пока рано снимать маски? Отвечает эксперт ВОЗ
В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Биткоин оказался для Tesla выгоднее продажи машин
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов
Быть ли инновационному мосту?
Эксперты настаивают на строительстве первого алюминиевого моста в России
Названа причина задержания главы ТГК-2
Нестандартный заклад
МСП Банк выдает кредиты под залог интеллектуальной собственности
Британцам заплатят за отказ от машин на бензине
Все материалы
Силовые структуры
Материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана направили в СКР
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Суд вынес приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана
«Пьем за то, чтоб не осталось тюрем»
Легендарной «Бутырке» исполнилось 250 лет. В чем секрет долгой и страшной истории тюрьмы?
Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Россиянка из UFC заявила о нежелании возвращаться на родину из-за уныния жениха
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Нурмагомедов рассказал о беседе с Джастином Гейджи во время боя
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Навка показала архивные фото в облегающем леопардовом платье
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Дацик захотел поединка с Александром Емельяненко вне рамок спорта
Все материалы
Культура
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Пир на весь мир
ВИЧ-террористы, эротика еды и ночь в африканской тюрьме: лучшие фильмы Роттердамского фестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников внес ясность в распространение птичьего гриппа
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android
«Мы заставим их почувствовать, что мы важны»
Пользователи соцсетей объединились, чтобы разорить миллионеров. Почему они призывают «есть богатых»?
Жириновский высказался о поцелуе российского журналиста с крысой из унитаза
«Я освободил невротиков»
Умер «король порно» Ларри Флинт. Как мальчик из бедной семьи построил на эротике целую империю?
Телеведущий Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении с ТНТ
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Насекомые забрались в сундук и съели полмиллиона рублей
Сервал дал отпор самому быстрому животному в мире и попал на видео
Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты
Медведь спрятался под сиденьем в туалете и укусил женщину за ягодицу
Все материалы
В Китае начали продажи новых УАЗ «Буханка»: цены удивили
Ferrari SF90 Stradale: быстрее некуда?
Видео: самая дорогая Ferrari — мотор 1000 сил и цена 40 млн рублей!
У Lexus появился «заряженный» седан с атмосферным V8 5.0
Английский пациент: Range Rover SV Autobiography
Видео: самый дорогой Range Rover в России — почему он стоит 16 млн рублей?
«Дочка» Volkswagen выпустила быстрейший субкомпактный кроссовер
Над пропастью во льду: 14 часов за рулем Audi на замерзшем озере
Осваиваем навыки экстремального вождения вместе с Audi и легендой ралли Евгением Васиным
Hummer H1 и Ford F-450 сразились с Tesla в перетягивании каната
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы