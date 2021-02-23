Украина запланировала провести военные учения на границе с Крымом. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева.

По словам Наева, целью учений украинских десантников является совершенствование способности реагировать на опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Военный отметил, что подразделения противовоздушной обороны отработают выявление и уничтожение с воздуха вражеского десанта. Также в ходе учений будут проведены практические занятия по предотвращению высадки с кораблей вероятных подразделений противника и их дальнейшему уничтожению резервами войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подготовке армии страны к штурму городов. Хомчак заявил, что еще в прошлом году украинские военные начали подготовку своих боевых частей к наступательным операциям в городских условиях. Генерал пояснил, что данные действия необходимы, чтобы армия страны была готова «ко всем вариантам развития ситуации».