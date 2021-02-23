Флагман украинского флота признали небоеспособным

Фрегат «Гетман Сагайдачный», являющийся флагманом военно-морских сил Украины, является небоеспособным. К такому выводу пришел украинский военный эксперт Тарас Чмут в своем Facebook.

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По его словам, «единственный полноценный боевой корабль» украинского флота за почти 30 лет службы не проходил комплексной модернизации, «и даже ремонт был точечным и несистемным». Несмотря на то, что в момент первого спуска на воду он являлся оптимальной боевой единицей, сейчас корабль утратил свое могущество и даже редко выходит в море.

Чмут указал, что видит три варианта дальнейшей судьбы «Гетмана Сагайдачного». В первом случае все оставляется как есть и в дальнейшем корабль будет списан. Вторым вариантом он назвал ремонт с частной модернизацией, коротая позволит флагману решать базовые задачи. Третьим вариантом он предложил глубокую модернизацию с заменой ключевых систем и вооружений, однако, предупредил он, в этом случае есть шанс никогда не закончить процесс усовершенствования из-за его дороговизны.

Эксперт резюмировал, что этот фрегат является единственной платформой, на которой украинский военный флот может совершать дальние походы, готовить экипажи морской авиации, гидроакустиков, «и выращивать моряков, для которых море — родная стихия».

27 января стало известно, что правительство Украины приняло решение утилизировать или продать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», предварительно сняв с него все вооружение. По словам вице-премьера республики Олега Уруского, позиция Киева по этому вопросу является окончательной, так как споры о судьбе корабля длятся уже десятки лет, а вопрос о его продаже передается от правительства к правительству. «То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно», — подчеркнул чиновник.