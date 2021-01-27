Киев решил продать «Украину»

Правительство Украины приняло решение утилизировать или продать недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина», предварительно сняв с него все вооружение. Об этом в интервью изданию «День» сообщил вице-премьер республики Олег Уруский.

По его словам, позиция Киева по этому вопросу является окончательной, так как споры о судьбе корабля длятся уже десятки лет, а вопрос о его продаже передается от правительства к правительству. «То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно», — подчеркнул чиновник.

Уруский добавил, что сейчас крейсер находится на Николаевской военной верфи и занимает место в доках, при этом на его содержание тратятся огромные средства. Отмечается, что в случае внепланового затопления «Украины» может произойти экологическая катастрофа в акватории рек Ингул, Южный Буг, а также Черного моря.

Материалы по теме Слили в унитаз Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом

Недостроенный ракетный крейсер «Украина» проекта 1164 был заложен в 1985 году по заказу ВМФ СССР под именем «Адмирал флота Лобов» и спущен на воду в 1990-м. Его должны были достроить к 1994 году, однако в октябре 1993-го он перешел в собственность Украины и был переименован. Тем не менее средств и технических возможностей на доводку корабля океанской зоны у Киева не оказалось. В ВМС Украины отмечали, что одна из причин отказа от крейсера заключается в том, что 80 процентов вооружения на нем — российского производства, а сам корабль проектировался под образцы навигационного оборудования и стрелкового вооружения, которое на Украине не производится.

21 июля 2019 года состояние судна оценил президент Украины Владимир Зеленский. Для этого он снял специальный ролик, на котором видно, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. После этого украинскому лидеру предложили разобрать судно на запчасти.