Звезда «Универа» призналась в желании усыновить ребенка

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась в желании усыновить ребенка. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Актриса попросила пользователей «задать что-нибудь эдакое». Один из подписчиков спросил у нее, взяла бы она на усыновление ребенка из детского дома. «Это моя мечта. И я верю, что когда-нибудь она осуществится», — ответила Хилькевич.

Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей от второго брака с бизнесменом Артуром Волковым. Пара состоит в браке с 2015 года.

Ранее Хилькевич обнаружила в сети сообщение о своей смерти. Она опубликовала скриншот с поисковой страницы «Яндекса» с краткой информацией из «Википедии», где указано, что она якобы умерла 8 февраля в возрасте 34 лет. Она призналась, что открытие вызвало у нее неприятные чувства, и заверила подписчиков, что она жива и в полном порядке.