21-летняя дочь миллионеров перечислила «отвратительные» доступные всем бренды

Дочь британских миллионеров раскритиковала популярные бренды и призналась, что избавляется от одежды после первой же носки. Соответствующий материал публикует The Sun.

Родители 21-летней Сафрон Дрюитт-Бэрлоу (Saffron Drewitt-Barlow) Барри Дрюитт и Тони Барлоу известны как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов. Отмечается, что богатство родителей позволяет девушке часто покупать дизайнерскую одежду и аксессуары, например, наряды модных домов Chanel, Louis Vuitton и Gucci, а также редкие кроссовки Jordan стоимостью 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

Кроме того, Дрюитт-Бэрлоу перечислила доступные всем бренды, ассортимент которых ей категорически не нравится. По ее мнению, масс-маркетовая марка Primark — «отвратительный» магазин, в котором она отказывается тратить свои деньги. Также она раскритиковала бренды Forever 21 и Michael Kors. «Я ненавижу Майкла Корса, мне не нравится внешний вид его вещей. Люди, которые носят Michael Kors, думают, что они самые богатые люди в мире», — пояснила героиня материала.

В то же время звезда рассказала, что иногда приобретает вещи в недорогих онлайн-ретейлерах. «Я люблю Pretty Little Thing, Boohoo и подобные бренды. Они дешевые, но там вещи хорошего качества. Их наряды можно грамотно обыграть парой туфель Louis Vuitton и красивой сумкой», — объяснила она.

Более того, Дрюитт-Бэрлоу называет одежду «одноразовой», поэтому после первой и единственной носки она отдает ее своим друзьям или выбрасывает. Известно, что дочь миллионеров коллекционирует только сумки, аксессуары и обувь. «Если посчитать стоимость моей обуви, сумок и одежды, то цена моего гардероба составит больше миллиона фунтов (больше 103 миллиона рублей). Если включить в расчет украшения, вероятно, это будет еще плюс несколько миллионов», — призналась девушка.

Ранее реакция отца на новую силиконовую грудь дочери озадачила ее. Известно, что девушка хотела получить натурально выглядящую грудь не слишком большого размера. «Он был против естественного результата. Отец заявил, что это была пустая трата денег», — поделилась Дрюитт-Бэрлоу.