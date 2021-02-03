Девушка назвала недостойную своей цены одежду люксовых брендов

Британская YouTube-блогерша назвала дорогие вещи люксовых брендов, недостойные своей цены. Ее слова приводит Daily Mail.

Жительница Лондона Софи Шохет (Sophie Shohet) составила список предметов гардероба, цена которых, по ее мнению, чересчур завышена. Так, например, она посоветовала подписчикам не покупать шарфы французского модного дома Louis Vuitton, поскольку они быстро изнашиваются и теряют первоначальный вид.

Вдобавок блогерша призвала зрителей избегать покупки трендовых сумок необычной формы. Она объяснила, что за такую высокую цену необходимо приобретать классические вещи, которые не выйдут из моды на протяжении многих лет. «Из-за большого количества разных моделей и форм Louis Vuitton потерял свою эксклюзивность — сумки есть у всех», — подчеркнула девушка.

Кроме того, Шохет порекомендовала не покупать бижутерию люксовых марок. По ее словам, она осталась недовольна качеством аксессуара модного дома Chanel: из ее серег быстро выпали камни. Помимо этого британка раскритиковала браслет бренда Hermes за 500 фунтов стерлингов (51 тысяча рублей), поскольку его поверхность покрывается царапинами.

Блогерша также считает, что инвестировать средства лучше в одежду с оригинальным дизайном бренда, избегая ярких рисунков. «У Gucci слишком кричащие узоры на одежде. Мне больше нравятся их классические пояса, шарфы и обувь», — пояснила героиня материала и посоветовала не приобретать вещи с большими логотипами люксовых марок.

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