Еще один люксовый бренд выпустил платья для мужчин

Британский люксовый бренд Burberry выпустил платья для мужчин. Об этом сообщает The New York Times.

На показе новой осенне-зимней мужской коллекции в рамках лондонской Недели моды марка продемонстрировала мужские платья длины миди с коротким рукавом и плиссированной юбкой. По словам дизайнера Burberry Рикардо Тиши (Riccardo Tisci), для своей линейки он вдохновлялся либеральной интерпретацией британского деревенского образа и старался уйти от навязанного традициями дресс-кода. «Наступает новая эра свободы», — объяснил он.

Мужское платье Burberry Фото: Courtesy of Burberry / Shutterstock / REX

В октябре прошлого года еще один модный дом — итальянский Gucci — в рамках осенне-зимней коллекции 2020-го представил сатиновое платье в клетку для мужчин. Представители бренда отмечали, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность». По задумке дизайнеров, платье можно надевать поверх джинсов.

Через месяц после этого журналисты решили провести день в женских нарядах, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Инициатива была вызвана возмущениями общественности по поводу новой обложки журнала Vogue, на которой певец и актер Гарри Стайлс запечатлен в еще одном платье Gucci.