Мужчина прислушался к предсказанию в печенье и разбогател на 37 миллионов рублей

Житель американского округа Ли, штат Флорида, прислушался к предсказанию в печенье и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Эрнесто Сорцано (Ernesto Sorzano) заказал домой жареный рис с креветками из китайского ресторана и в виде бонуса получил печенье с предсказанием. Внутри оказалась комбинация чисел. Мужчина решил, что эти номера принесут ему удачу, и использовал их в розыгрыше Powerball.

Интуиция не подвела Сорцано: благодаря числам из печенья он разбогател на 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей). Победитель планирует переехать в город Хантерсвилль, штат Северная Каролина, и на выигранные деньги купить там дом.

Ранее сообщалось о жителе США, который использовал в лотерее числа из печенья с предсказаниями и сорвал джекпот. Мужчина планирует потратить деньги на закрытие кредита, покупку нового дома и помощь своим родственникам.