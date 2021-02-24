Девушка сходила к косметологу и показала страшные последствия. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, что сразу после процедуры лазерной шлифовки лицо героини опухло и стало шелушиться. Затем блогерша засняла себя в машине после салона красоты, к этому времени ее кожа приобрела красный цвет и воспалилась. По словам юзерши, по приезде домой кожа лица начала кровоточить, а на следующее утро покрылась коричневой коркой.

Подписчики девушки раскритиковали ее в комментариях. «Девушка молодая, делает какие-то шлифовки. Да уж, я понимаю, что это, безусловно, ваше дело, но это реально паранойя, это ужасно вредно, делаете только хуже», «Извините, а зачем таким молодым это делать? Что у вас в головах?», «Неужели вы себя естественную не любите?», «Аппетит испортила», «Молодость дается один раз, так зачем вы ее портите?» — высказывались они.

Ранее в феврале косметолог рассказала о смертельной опасности «уколов красоты». Она отметила, что, например, при инъекциях в губы отек держится около пяти дней, а затем спадает. Кроме того, неумелый врач может попасть иглой в сосуд, что спровоцирует отмирание тканей.