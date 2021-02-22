Косметолог рассказала о смертельной опасности «уколов красоты»

Различные инъекции в салонах красоты могут быть опасны для здоровья и для жизни. Непрофессиональный косметолог, не знающий анатомии, может нанести непоправимый вред, рассказала в интервью изданию Life врач-косметолог Екатерина Захарова.

Она отметила, что, например, при инъекциях в губы отек держится около пяти дней, а затем спадает. При этом неумелый врач может попасть иглой в сосуд, что спровоцирует отмирание тканей. Играет роль и происхождение препарата, которым делают «укол красоты».

«Непрофессионалы вводят гиалуроновую кислоту за пять тысяч. Последствия такой экономии — аллергия, искривленные губы, пережатые сосуды», — подчеркнула Захарова, добавив, что попадание жидкости в вену приводит к эмболии (перекрытию просвета кровеносного сосуда) и летальному исходу.

Согласно законодательству, если бьюти-мастер осуществляет частную медицинскую практику без лицензии, и это влечет за собой нанесение вреда здоровью пациента, то для «специалиста» наступает уголовная ответственность. Так, виновному могут назначить штраф в размере до 100 тысяч рублей или отправить за решетку на срок до трех лет.

Ранее россиянка посетила процедуру по увеличению губ, и у нее развилась опасная аллергическая реакция. По словам блогерши Виктории Беневолент, после процедуры ее губы стали расти с каждым часом и появился риск, что верхняя губа может лопнуть.