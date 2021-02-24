Малышева рассказала о пережившем за час четыре смерти россиянине

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» рассказала о россияне, пережившем в течение одного часа четыре клинические смерти. Выпуск программы размещен на YouTube-канале «Жить здорово!».

В декабре 2019 года 57-летнему жителю Тюмени Владимиру Казанцеву стало плохо. Мужчина всю ночь терпел боль в груди, а утром вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у него инфаркт миокарда и приняли решение о его госпитализации. Когда мужчину спускали на носилках с шестого этажа, у него остановилось сердце. Реанимацию пришлось проводить прямо в подъезде.

Во второй раз сердце у россиянина остановилось уже в машине скорой помощи, в третий — в приемном отделении, в четвертый — по пути в операционную. Таким образом, мужчина четыре раза за один час пережил клиническую смерть. В итоге все закончилось благополучно.

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