Германия отреагировала на отказ компаний от работы с «Северным потоком-2»

В кабмине Германии отреагировали на отказ от работы ряда фирм в ФРГ и США с проектом «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

«Это, конечно, всегда решение компаний», — заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер.

О том, что не менее 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток-2», стало известно накануне, 23 февраля. Как сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу, это произошло из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия между тем обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погодные.