В Армении захотели проверить работоспособность российских «Искандеров»

В Армении захотели проверить работоспособность тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. С подобной инициативой выступил руководитель комитета по вопросам обороны и безопасности парламента страны, член фракции правящей партии «Мой шаг» Андраник Кочарян. Его выступление публикует «Интерфакс».

По словам политика, власти должны тщательно изучить заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее сообщил, что российские ракеты «не пригодны для использования».

«Представляете, если подозрения Пашиняна подтвердятся? Это означает, что мы все должны пересмотреть. Мы должны подумать о приобретаемом вооружении под строгим контролем», — подчеркнул Кочарян.

В то же время он признал, что не знает, действительно ли «Искандеры» применялись армянской стороной в ходе карабахского конфликта.

Ранее в феврале Пашинян, отвечая на критику со стороны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе, рассказал о неработоспособности российских ОТРК. По словам премьера, российские ракеты «взрываются не полностью». В российской Госдуме Пашиняна за его высказывание обвинили во лжи.

В декабре 2020-го американский журнал The National Interest писал, что ОТРК «Искандер-М» мог изжить себя. В издании предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов — Сирия, Иран и ОАЭ.