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Американец захотел прогулять работу и инсценировал собственное похищение

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Фото: Pixabay

Власти американского штата Аризона обвинили 19-летнего Брэндона Соулза (Brandon Soules) в обмане сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным полиции, молодой человек захотел прогулять работу и инсценировал собственное похищение. Так, 10 февраля около 17:25 по местному времени в полицию поступило сообщение о раненом американце, его нашли возле железнодорожных путей. Звонивший заявил, что пострадавший периодически терял сознание.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Соулза со связанными ремнем руками и банданой во рту. Молодой человек заявил сотрудникам полиции, что после работы вернулся домой, где его поджидали двое в масках. По его словам, нападавшие ударили его по затылку, сбили с ног, похитили, а потом долго возили его по району. Также они якобы требовали рассказать, где отец Соулза прячет крупную сумму денег.

Следствие потратило несколько дней на то, чтобы раскрыть дело. Сотрудники правоохранительных органов просматривали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали возможных свидетелей. Медосмотр показал, что у Соулза нет сотрясения мозга или травмы головы, а в его телефоне не нашлись описанные им на допросе звонки и сообщения.

В результате полицейские пришли к выводу, что никакого похищения или нападения не было. Соулз работал в магазине автомобилей. Власти считают, что мужчина выдумал эту историю, чтобы не работать.

Осенью прошлого года в Москве сотрудница полиции прогуляла работу и выдумала групповое изнасилование, чтобы объяснить отсутствие на службе. Женщина уверяла, что ей позвонил брат, которого якобы задержали в Солнечногорске, и она отправилась в отдел полиции, чтобы разобраться в произошедшем. Там сотрудницу, по ее же словам, окружили «пять майоров и два капитана», заперли дверь и изнасиловали.

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