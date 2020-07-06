Полицейские инсценировали похищение россиянина для его спасения

Сотрудники МВД России инсценировали похищение россиянина, чтобы задержать заказчика его убийства. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В июне в полицию поступила информация о готовящемся похищении человека и вымогательстве. Как установили оперативники, в 2014 году отец предполагаемой жертвы одолжил у жителя Кисловодска крупную сумму, однако скончался, не успев вернуть долг. Кредитор пытался получить деньги с родственников погибшего, но семья смогла вернуть лишь часть суммы.

Тогда мужчина заказал похищение сына должника, чтобы потребовать за него выкуп. Исполнители заказа нашлись, но работать они стали под контролем сотрудников полиции. Оперативники инсценировали похищение россиянина, а в подтверждение выслали заказчику видеозапись.

Не добившись денег от родственников похищенного, мужчина приказал убить жертву. Сразу после того, как заказчик передал «исполнителям» денежное вознаграждение — злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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