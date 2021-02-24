Модель попросила президента США отписаться от ее аккаунта и выругалась

Американская модель и телеведущая Крисси Тейген (Chrissy Teigen) попросила президента США Джо Байдена отписаться от ее аккаунта в соцсети Twitter. Вскоре после того, как это случилось, Тейген нецензурно выругалась. В комментарии TMZ она объяснила, почему так поступила.

По словам модели, в течение четырех последних лет она была заблокирована президентским аккаунтом, который вел предыдущий лидер США Дональд Трамп. Затем она обратилась к официальному аккаунту, который перешел к Байдену, и попросила разблокировать ее. Получив возможности видеть твиты президента, девушка была крайне воодушевлена, однако вскоре попросила Байдена отписаться от нее. «Дело не в тебе, дело во мне», — пошутила Тейген.

Когда модель добилась своего и обнаружила, что аккаунт президента США больше не читает ее, она обрадовалась и нецензурно выругалась в честь этого. «***, ***, ***, я свободна!» — поделилась новостью Тейген. Девушка добавила, что обожает президента. Хоть Байден вряд ли ведет страницу самостоятельно, тот факт, что президент был подписан на нее в Twitter, делал ее намного более спокойной в выражениях, заключила модель.

В июле 2020 года телеведущая Fox News Жанин Пирро (Jeanine Pirro) в своем Twitter выложила фотографию в защитной маске и случайно показала двум миллионам своих подписчиков грудь Тейген. Изображение девушки топлес было открыто на смартфоне журналистки.