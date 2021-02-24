Кремль объяснил появление Путина без шапки на морозе

Президент Владимир Путин обладает крепким здоровьем и потому предпочитает не носить головной убор во время официальных церемоний. Так появление главы государства без шапки на морозе объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, кому в Кремле можно пожаловаться на появление Путина на морозе без шапки, Песков заверил, что обеспокоенность доведут до сведения президента.

Несмотря на то что президент предпочитает участвовать в церемониях без головного убора, в январе 2020 года Путин впервые за многие годы надел пилотку. В пилотке и капюшоне он наблюдал за учениями Военно-морского флота у берегов Крыма. Последнее до этого его появление в присутствии фотокамер в этом головном уборе задокументировано в августе 2005 года, когда он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 и поднимался на борт крейсера «Петр Великий».

В ноябре 2020-го Путин пожурил чиновников, которые стояли на 20-градусном морозе без шапок. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы... Заболеете еще, не хватало», — сказал он.