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Вирусолог объяснил разницу в заболеваемости и смертности от COVID-19 в России

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил разницу в заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в среду, 24 февраля.

По его словам, уровень смертности примерно на 2-3 недели отстает от статистики по числу зараженных.

«Человек умирает примерно через 2-3 недели после того, как он заболел. Когда кривая идет на одном уровне, все просто. А когда она повышается, а потом начинает снижаться, там нужно кривую летальности сдвинуть на 2-3 недели», — пояснил специалист.

За последние сутки в России умерли 383 пациента с коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 84 430 зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, Россия по числу смертей от коронавируса занимает восьмое место в мире.

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