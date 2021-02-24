В США начали готовиться к нефти по 100 долларов

В ближайшие несколько лет стоимость нефти сорта Brent может вырасти до 100 долларов, а уже во втором квартале этого года она временно достигнет 70 долларов. К такому выводу пришли в Bank of America, пишет Bloomberg.
Аналитики начали готовиться к такому взлету на фоне улучшения фундаментальных показателей и вступления в силу программ стимулирования экономик во всех странах мира.
В новом прогнозе финансовой организации сказано, что в 2021 году средняя цена Brent составит 60 долларов за баррель. Это на 10 долларов больше, чем в прошлом прогнозе, но в то же время на пять долларов меньше, чем нынешние котировки.
Ранее прогноз по ценам на нефть повысили в Goldman Sachs. Причем в краткосрочном периоде он более оптимистичен — 75 долларов за баррель в третьем квартале 2021 года. В инвестбанке полагают, что спрос на нефть в этот период окажется выше предложения, даже если США начнут восстанавливать добычу сланцевой нефти и Иран увеличит поставки.
Впрочем, прогноз Bank of America заметно отличается от консенсус-прогноза опрошенных агентством аналитиков. Они ожидают, что и к 2025 году баррель Brent останется на уровне 65 долларов за баррель или ниже.
Ранее управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодные прогнозы по ценам на нефть в обозримом будущем. И в одном из них ведомство ожидает, что к 2050 году сорт Brent будет стоить 173 доллара за баррель. Правда, в пессимистичном сценарии речь идет о 48 долларах.