Цены на нефть снова побили рекорд прошлого года

Цены на нефть Brent снова побили рекорд января прошлого года и превысили 66 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 05:00 по московскому времени, стоимость апрельского фьючерса в ходе торгов достигала 66,3 долларов за баррель

15 февраля цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с января 2020 года, а 18 февраля — поднялась выше 65 долларов за баррель, вновь превысив показатель.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.