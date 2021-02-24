Полуобнаженного тиктокера задержали за пляски у Мамаева Кургана

В Волгограде задержали тиктокера, который полуобнаженным станцевал у Мамаева Кургана. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Волгоградской области.

В полиции сообщили, что ролик снял 20-летний житель Городищенского района, студент Волгоградского института управления — филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации».

Юноша рассказал полицейским, что снял видео 13 или 14 января, чтобы привлечь больше подписчиков на свою страницу в социальной сети TikTok. Как пишет РИА Новости, возбуждено уголовное дело о о надругательстве над местами захоронения.

23 февраля издание «Волгоградская правда» опубликовала видео, на котором молодой человек в одних джинсах танцует на фоне монумента «Родина-мать зовет». К настоящему моменту ролик удален.

Как пишет V1.ru, сначала россиянин по имени Кирилл Ежов утверждал, что на ролике действительно он, но фон смонтирован — изначально он якобы был другим. Он объяснил, что стал жертвой психически невменяемого подписчика. Позднее он опубликовал другое видео, в котором признался, что именно он танцевал возле Мамаева Кургана и принес извинения.

«Я совершил плохой поступок. Я очень уважаю, я отдаю честь нашим ветеранам, погибшим солдатам. Я действительно ценю, оберегаю и храню нашу Родину. Я приношу перед всеми вами глубочайшие извинения за такой ужасный, оскверненный поступок. Я обещаю, что мною такой поступок больше не повторится, ролик уже давно был удален из моих соцсетей и больше вы его не увидите никогда в жизни. Я вас очень сильно прошу прощения. Поймите, пожалуйста, меня, я надеюсь, что вы меня все простите», — заявил молодой человек.