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Власти Пензы ответили на действия гревших ягодицы над Вечным огнем школьниц

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Фото: Instagram @a.voronkov71

Власти Пензы ответили на действия гревших ягодицы над Вечным огнем школьниц. Министр образования региона Александр Воронков на своей странице в Instagram написал, что испытал шок от их поведения.

«Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал наличие проблем и в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах. Подростки не осознавали всего ужаса поступка, который они совершают. И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их и помогли в этом», — отметил министр.

Также Воронков призвал взрослых быть внимательными к каждому ребенку и «заранее предвидеть возможность возникновения проблем», а также решать их совместно.

Ранее в сети появилось видео, на котором школьницы грели ягодицы над Вечным огнем и выкрикнули фразу «Аллах акбар!» Высказывания россиянок сопровождались нецензурной бранью. В управлении МВД Пензенской области установили личности обеих девочек, им 13 и 15 лет. Прокуратура начала проверку образовательных организаций, где учатся подростки. Следователи проводят проверку по статье 214 УК («Вандализм»). Решается вопрос о постановке их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родителям грозит административная ответственность.

Предыстория: Школьницы с криком «Аллах акбар!» погрели ягодицы над Вечным огнем
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