Школьницы с криком «Аллах Акбар!» погрели ягодицы над Вечным огнем

В Пензе школьницы погрели ягодицы над Вечным огнем и выкрикнули фразу «Аллах Акбар!». Они сняли свои действия на видео, ролик опубликовал телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что одна из школьниц приседает над Вечным огнем, девушки говорят, что греются. Затем одна из них выкрикивает «Аллах Акбар!» и рассуждает, можно ли провалиться под монумент в огонь. После этого школьница, снимающая ролик, поворачивает камеру в другую сторону и говорит, «Ой как тепло-то». Высказывания россиянок сопровождаются нецензурной бранью.

В управлении МВД Пензенской области сообщили ТАСС, что установили личности обеих девочек, им по 15 лет. Одну из них опросили в присутствии матери, решается вопрос о постановке подростков на учет в органах по делам несовершеннолетних, а также привлечения их родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей.

Прокуратура начала проверку образовательных организаций, где учатся подростки. Следователи проводят проверку проверку по статье 214 УК («Вандализм»).