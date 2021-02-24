Изучены предпочтения российских ультрабогачей в недвижимости

Международная консалтинговая компания Knight Frank изучила предпочтения российских ультрабогачей в недвижимости. Данные представлены в ходе презентации компании, передает корреспондент «Ленты.ру».

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По данным Knight Frank, половина россиян с состоянием свыше 30 миллионов долларов предпочитают объекты недвижимости на курортах и на побережьях моря либо океана. Еще 42 процента инвестируют в недвижимость за городом, 23 процента — в городе, восемь процентов — на горнолыжном курорте.

Чаще всего недвижимость на пляжных курортах покупают состоятельные люди североамериканских и южноамериканских стран — по 77 процентов. В загородных домах чаще всего (75 процентов) заинтересованы жители Великобритании.

Недвижимость в городе чаще всего (32 процента) привлекает жителей Африки, на горнолыжных курортах — резидентов стран Северной Америки (19 процентов).

Knight Frank разработала и применяет собственную классификацию состоятельных людей. Частные лица с состоянием выше миллиона долларов называются хайнетами (от английского — high net value), люди с состоянием выше 30 миллионов долларов — ультрахайнетами.

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