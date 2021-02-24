США смиренно попросили вернуть их в Совет ООН по правам человека

США собираются избираться в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2022-2024 годы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство Reuters.

«Мы смиренно просим другие страны-члены ООН поддержать наш запрос о возвращении», — сказал он.

В октябре Россию на три года избрали членом Совета ООН по правам человека. За это решение проголосовали 158 государств. Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США, раскритиковал это решение и заявил, что оно подтверждает правильность американского шага в 2018-м.

Представители США объявили о выходе страны из СПЧ в 2018 году. В администрации бывшего президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали Совет за «предвзятое» отношение к Израилю и за членство Венесуэлы, Китая и Кубы.