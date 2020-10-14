США раскритиковали возвращение России в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал возвращение России в Совет ООН по правам человека. Об этом он написал в своем Twitter.

«Избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает [правильность] решения США выйти из Совета в 2018 году и использовать другие возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — заявил дипломат.

Помпео указал, что США предпринимают конкретные действия, выявляя и наказывая нарушителей прав человека в Мьянме, Иране и других странах.

Ранее 14 октября Россию на три года избрали членом Совета ООН по правам человека. За это решение проголосовали 158 государств. Постпредство России при Отделении ООН в Женеве в своем Twitter напомнило, что Россия вошла в Совет после четырехлетнего перерыва. «Мы вернулись и готовы к совместной конструктивной работе», — заявили дипломаты.