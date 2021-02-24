Тимати прыгнул с яхты под чей-то крик «Раз, два, три, бисмиллях!»

Российский рэпер и продюсер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) поделился видео со своего отдыха в сторис Instagram. На кадрах артист прыгает с яхты под чей-то крик за кадром.

«Раз, два, три, бисмиллях!» — кричит оператор, после чего смеется. Его голос похож на голос главы Чечни Рамзана Кадырова, однако прямых подтверждений того, что политик отдыхал на яхте вместе с артистом, нет.

Между тем певец Стас Михайлов сообщал, что отмечал День защитника Отечества с Кадыровым и Тимати в Дубае. В подтверждение своих слов он 23 февраля выложил совместную фотографию с главой Чечни на фоне дубайских небоскребов.

Бисмиллях, также басмала, — исламский термин для обозначения фразы, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Смысл полной фразы означает «во имя Аллаха милостивого, милосердного».