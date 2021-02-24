Курсант Академии ФСИН выпал из окна 16 этажа

В Рязани 22-летний курсант Академии ФСИН погиб, выпав из окна 16 этажа. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля на улице 4-Линия.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России проводят проверку по факту обнаружения тела и устанавливают обстоятельства произошедшего.

1 февраля сообщалось, что в частном коттедже под Москвой обнаружено тело 36-летнего капитана ФСБ с пулевым ранением головы. О гибели офицера стало известно от его знакомого. Мужчина позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что вместе с погибшим отдыхал в поселке Заповедник. Друзья распивали алкоголь и решили пострелять из травматического пистолета. Приятель сообщил, что в какой-то момент он услышал очередной выстрел позади себя и, повернувшись, увидел своего приятеля лежащим с простреленной головой.