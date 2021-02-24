Путин утвердил увеличенные штрафы за неподчинение силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам, в том числе во время митингов. Документ опубликован в среду, 24 февраля, на официальном портале правовой информации.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН составят от 10 до 20 тысяч рублей, также предусмотрены арест до 30 суток и обязательные работы на срок до 200 часов.

За однократное неподчинение гражданам грозит взыскание в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Речь идет о неподчинении требованиям силовикам не только на публичных мероприятиях. Кроме того, законом вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Также новый закон предусматривает штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил отчетности об этом. Граждане могут лишиться максимум 20 тысяч рублей, должностные лица — 40 тысяч рублей, юридические лица — 200 тысяч рублей.

Госдума приняла данный закон 10 февраля, 17 февраля его одобрил Совет Федерации. В Кремле, комментируя законодательную инициативу отметили, что законопослушным гражданам нечего опасаться.

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