Совфед одобрил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Совет Федерации одобрил закон, который повышает штрафы для митингующих за неповиновение силовикам. Госдума приняла этот законопроект в окончательном чтении 10 февраля, передает РИА Новости.

Согласно законодательной инициативе, штраф для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей. За повторное неподчинение требованиям сотрудников силовых структур — полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН — грозит штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арест на 30 дней.

Закон также устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денег на организацию и проведение публичного мероприятия. В частности, денежное взыскание полагается за несвоевременное или неверное представление в уполномоченный орган отчета об их расходовании. Граждане могут лишиться до 20 тысяч рублей, должностные и юридические лица — до 40 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данный проект закона, отметил, что законопослушных граждан закон об увеличении штрафов не коснется.