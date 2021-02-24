В США родился щенок с шестью лапами

В Оклахоме (США) 16 февраля родился щенок с шестью лапами. Об этом сообщается на странице ветеринарной больницы Нил в социальной сети Facebook.

Как рассказала CNN владелица больницы, доктор Тина Нил, щенок смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки появился на свет вместе с восемью братьями и сестрами 16 февраля во время сильной метели. Малыш получил кличку Шкипер. После шторма хозяева доставили щенка в больницу, чтобы ветеринары могли его осмотреть.

Ультразвук и рентгенограммы показали, что у Шкипера есть аномалии: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап. При этом органы животного в отличной форме, щенок чувствует себя хорошо. Ветеринары продолжают наблюдать за ним, учитывая уникальность ситуации, и намерены помогать ему избавиться от боли, чтобы Шкипер чувствовал себя комфортно на протяжении всей жизни.

Ранее в грузинском селе близ города Ахалцихе родился зеленый щенок. Он получил прозвище Гринч. Его хозяин рассказал, что с ним уже связались представители местного зоопарка, однако жертвовать собаку он не намерен. Вместе с Гринчем на свет появились еще семеро щенков.