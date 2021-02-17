Теленок-мутант с двумя головами принес удачу своему владельцу

Житель провинции Бурирам в Таиланде выиграл в лотерею после того, как в его доме родился теленок-мутант с двумя головами. Об этом сообщает издание Daily Star.

Теленок родился с двумя наборами репродуктивных органов и лишним ухом, которое торчало посередине между двумя его головами. Из-за серьезных деформаций новорожденный испытывал трудности при дыхании и был слишком слаб, чтобы питаться.

66-летний фермер Соморн Красесом (Somorn Krasaesom) отнес его к ветеринару, но животное скончалось через полчаса после появления на свет. Хозяин был опечален его гибелью, но решил, что необычный зверь был подарком небес.

«Во сне я держал его на руках как своего внука. Дитя должно было принести мне процветание», — рассказал Красесом. В результате знамение сбылось: таец выиграл 20 тысяч бат (49,4 тысячи рублей) в лотерею.

Фермер планирует сохранить тело теленка и воздвигнуть рядом с домом святыню. Суеверные местные жители приходят к Красесу, чтобы поклониться мертвому животному.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточная Ява, Индонезия, теленок-мутант, родившийся с двумя мордами, стал символом удачи. Местные жители убеждены, что необычный теленок принесет им удачу.