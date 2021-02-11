Щенок-циклоп родился на Филиппинах

Собака в муниципалитете Тангалан провинции Аклан на Филиппинах родила щенка с одним глазом, расположенным по центру морды. Об этом сообщает портал GMA News Online.

В выходные, 6-7 февраля, Эми де Мартин (Amie d Martin) поделилась в соцсетях фотографиями щенка. У животного отсутствовал нос, его морда была деформирована, а его единственный глаз располагался по центру головы. Циклоп умер вскоре после того, как появился на свет.

Ветеринар пояснил, что у щенка могла развиться циклопия из-за того, что его мать проглотила токсин, пока он был в утробе.

Хозяйка планирует сохранить тело одноглазого щенка на память.

Циклопия встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго. Аномалия названа в честь одноглазого великана из древнегреческих мифов.

Ранее сообщалось, что ягненок с одним глазом и деформированной мордой родился на ферме в индонезийской провинции Западная Ява. Из-за деформации морды ягненку-циклопу было трудно дышать и принимать пищу.