Новорожденного ягненка-циклопа сочли реинкарнацией лжемессии

Ягненок с одним глазом и деформированной мордой родился на ферме в индонезийской провинции Западная Ява. Об этом сообщает издание The Mirror.

В понедельник, 22 июня во владениях, принадлежавших фермеру Пипиху (Pipih), овца родила двух детенышей. Один из них был нормальным, второй страдал циклопией. У него был один глаз, расположенный посреди морды.

Из-за деформации морды ягненку-циклопу было трудно дышать и принимать пищу. Пипих обратился за помощью к соседям, но некоторые из них сочли, что новорожденный может приносить несчастья. Они сказали фермеру, что животное может быть демоном в образе ягненка — реинкарнацией религиозного персонажа Даджжаля — лжемессии.

Однако Пипих считал по-другому. «Овца родила двух ягнят. Второй был нормальным. Я надеюсь, что это хороший знак, который принесет благословение семье», — сказал он.

Несмотря на пристальное внимание, которое уделялось ягненку, он умер в среду, 24 июня — через два дня после рождения. Житель деревни Куку Сунарья (Cucu Sunarya) сказал, что ягненка проверили на наличие возможных заболеваний и выяснили, что он здоров. «Он не мог нормально есть и получал всего несколько капель молока за раз через соску. Других факторов его смерти нет», — пояснил он.

Семья похоронила ягненка на заднем дворе в тот же день. Об инциденте сообщили в департамент животноводства в регентстве Сумеданг, чтобы чиновники задокументировали этот случай.

Предположительно, у ягненка была циклопия — редкий врожденный дефект, из-за которого глаза не развиваются в двух впадинах.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала родился козленок-циклоп. Единственный глаз располагается на лбу животного, форма рта также отличается от нормальной.

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