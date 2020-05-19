Козленок-циклоп родился в Индии

В индийском штате Керала родился козленок-циклоп. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Единственный глаз располагается на лбу животного. Форма рта также отличается от нормальной. Несмотря на отклонения, козленок способен стоять и ходить без посторонней помощи.

«Я купил беременную козу на рынке неделю назад, — рассказал его владелец. — Но такого мы не ожидали. Когда она родила одноглазого козленка, для нас это стало сюрпризом». По его словам, коза окотилась 13 мая.

В 2019 году сообщалось, что в индонезийской провинции Северный Сулавеси появился на свет одноглазый поросенок. Рождение мутанта привлекло на ферму всех жителей деревни. Они сравнили морду новорожденного существа с мордой носорога, так как его пятачок скручен словно рог.

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