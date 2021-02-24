На Украине учительница в камуфляже залезла на парту и рассказала детям о Майдане

В лицее города Александрия Ровенской области учительница в камуфляже влезла на парту, чтобы рассказать детям о Майдане. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Видео с урока истории в Александрийском лицее записали сами девятиклассники. На нем стоящая на парте учительница в камуфляже объясняет детям тему урока.

«Мы же говорим о революции», — пояснила учительница. Судя по всему, ее речь была посвящена событиям Евромайдана в 2013-2014 годах.

Метод преподавания вызвал неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Некоторые считают, что это очень интересно и они сами бы хотели посетить ее урок. Кто-то отмечает, что такое поведения учителя недопустимо.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других украинских городах зимой 2013-2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.