Президент Украины Владимир Зеленский почтил память участников Евромайдана, погибших при столкновениях с силовиками. Об этом сообщает офис главы государства.

«В День памяти героев Небесной сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили подвиг участников Революции достоинства в Киеве», — сказано в сообщении.

Материалы по теме «Я украинец второго сорта» Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане? Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

Они установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!» — заявил Зеленский.

Президент с женой также ударили в Колокол достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему участнику Небесной сотни.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления в Киеве и в других городах зимой 2013-2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.