Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил россиянам, что их ожидает сокращенная рабочая неделя после трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что из-за праздника предыдущая рабочая неделя была шестидневной, а выходные продлились с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Предстоящая рабочая неделя продлится всего три дня — с 24 по 26 февраля.

Кроме того, россиян предупредили, что в связи с Международным женским днем их ждет четырехдневная рабочая неделя с 9 по 12 марта, которой будут предшествовать трехдневные выходные. Четырехдневными будут и первые две рабочие недели в мае. Летом россиян ждет только одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Следующие длинные выходные у россиян будут в ноябре в связи с Днем народного единства. Из-за переноса выходного дня граждане будут работать с 1 по 3 ноября, после чего их ждут выходные с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2021 год. Официально 31 декабря утверждено выходным днем.