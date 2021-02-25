Редчайший двуполый кардинал залетел во двор жилого дома и удивил любителя птиц

В американском штате Пенсильвания в объектив бердвотчеров (людей, увлекающихся наблюдением за птицами в естественной среде их обитания) попал редчайший двуполый красный кардинал. Об этом очевидец написал на своей странице в Facebook.

20 февраля Джейми Хилл, занимающийся бердвотчингом последние 48 лет, рассказал про уникальную птицу, которую ему с подругой Аннетт Смит удалось повстречать. Про необычную птицу мужчина узнал от матери Смит. Та заявила, что одна из ее подруг заметила в кормушке на своем участке особь, одна половина которой имеет признаки самца, а другая — самки.

Любитель птиц созвонился с владелицей жилого дома, во двор которой залетала птица. «Нам сказали, что это самец красного кардинала, у которого белые пятна на груди, — вспоминает он. — Я подумал, что у птицы мог быть лейкизм».

Он попросил прислать ему фотографии птицы и очень удивился, осознав, что на снимках красный кардинал с двусторонним гинандроморфизмом — аномалией развития организма, в результате которой крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. Такое происходит, когда два сперматозоида оплодотворяют яйцеклетку, у которой два ядра вместо одного.

В теории, эта птица может либо спариваться с обычным самцом кардинала и откладывать яйца, либо спариваться с самкой кардинала и быть отцом ее детей! Джейми Хилл бердвотчер

Американец получил у хозяйки дома разрешение приехать на участок, чтобы понаблюдать за редкой птицей. В течение часа птица и пять ее обычных сородичей прилетели, и мужчина успел сделать около 50 фотографий.

Ранее исследователи из природного заповедника Паудермилл в американском штате Пенсильвания нашли красногрудого дубоносого кардинала, чье тело было поделено пополам на мужское и женское. «Вся команда была взволнована, когда увидела вблизи такую редкость. Один из них описал это как встречу с единорогом», — сказала руководитель программы кольцевания птиц парка Энни Линдси.

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