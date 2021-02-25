Запад отреагировал на «попытку переворота» в Армении

На Западе следят за развитием событий в Армении и призывают политические силы в стране к сдержанности. Соответствующие заявления опубликованы на официальных сайтах дипломатических ведомств Евросоюза и Соединенных Штатов.

В Брюсселе призвали все стороны сохранять спокойствие и избегать любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации. «Политические разногласия должны быть разрешены мирным путем и в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократии», — говорится в заявлении. В Евросоюзе подчеркнули, что лишь поддержание демократического и конституционного порядка позволит эффективно решить стоящие перед Арменией проблемы.

Посольство США в Армении, в свою очередь, призвало стороны воздержаться от насилия и снизить напряженность в обществе мирным путем. В НАТО также отреагировали на «попытку переворота» в Армении. «Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны разрешаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении», — заявила представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

25 февраля в Ереване начались массовые протесты и столкновения сторонников и противников Пашиняна. Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки главы государства, под ним подписалось все военное руководство. Пашинян объявил это попыткой переворота.

Военных поддержали бывшие президенты Армении и полиция. На стороне премьера выступили спецслужбы. Между тем действующий президент страны, ранее критиковавший Пашиняна, пока не встал ни на одну из сторон. Парламент Армении также отказался рассматривать вопрос импичмента премьера.