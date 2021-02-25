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В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, общее число заражений достигло 4 212 100. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 25 февраля.

11 198
новых случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Московской области (495). Меньше всего — в Ненецком (2) и Чукотском (1) автономных округах, и в Республике Алтай (1).

За сутки зарегистрировано 446 летальных исходов, с начала пандемии умерли 84 876 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 102, общий — 3 767 664.

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