В России выявили минимум новых случаев коронавируса с октября

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 11 749 человек за сутки. Общее количество инфицированных достигло 4 200 902, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 24 февраля.

11 749 новых случаев коронавируса выявили в России по состоянию на 24 февраля

Это минимум с 8 октября — тогда был зафиксирован прирост в 11 493 новых случая.

По состоянию на 24 февраля, больше всего случаев — 1417 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (909 случаев) и Московская область (695 случаев). Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области (3 случая), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 5 случаев).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 383 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 84 430 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 12 218. Всего выздоровели 3 751 562 пациентов.