Обманувшая американцев русская мошенница разбогатела в тюрьме

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье российского дальнобойщика и отсидевшая срок в американской тюрьме, разбогатела. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что в мае 2019 года, после ареста в 2017 году, суд США приговорил аферистку к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. При этом она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Согласно материалу, в 2018 году компания Netflix объявила о покупке прав на экранизацию статьи New York Magazine об истории обманувшей американские банки русской мошеннице. Отмечается, что автором сценария сериала выступила режиссер Шонда Раймс, а главную роль в нем сыграет актриса Джулия Гарнер.

По информации издания, Сорокина выплатила потерпевшим по ее делу компенсацию из гонорара за использование своей истории, сумма которого составила 320 тысяч долларов (23 миллиона рублей). Ей удалось погасить долги перед банком на 199 тысяч долларов (14 миллионов рублей), а также оплатить штрафы на 24 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).

Мошенницу арестовали в июле 2017 года, приговорили к заключению в мае 2019 года и отпустили на свободу в феврале 2021 года за хорошее поведение и дисциплинированное исполнение трудовых обязанностей во время отбывания наказания.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Кроме того, она планировала открыть центр современного искусства имени себя и постоянно скупала вещи люксовых брендов.