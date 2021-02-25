В Литве жители дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации

В Литве в доме-интернате зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции после полной вакцинации всех пациентов. Об этом сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе, передает РИА Новости.

Всего 14 из 15 инфицированных COVID-19 жителей интерната прошли вакцинацию по полному графику. По данным руководства, национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении.

Ранее в Греции 85-летний мужчина умер через несколько минут после вакцинации от коронавируса. Перед прививкой доктора собрали анамнез пациента, и никаких противопоказаний к вакцине у него не было. После вакцинации пожилой мужчина сидел в приемной, потом внезапно потерял сознание и упал. Врачи оперативно оказали ему первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пациент пришел в себя примерно на пять минут и вновь потерял сознание.