Раскрыто число стран без вакцины от коронавируса

Жители более 130 стран мира не получили первую дозу вакцины от коронавируса, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает ТАСС.

«Когда было объявлено о проведении кампаний по вакцинации, мир вздохнул с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, (...) а наиболее уязвимые [государства] на данный момент не защищены», — пояснила она. В то время как развитые страны обеспечили население достаточным количеством вакцин, развивающиеся страны остаются далеко позади. По данным Азуле, при нынешнем положении дел жители многих развивающихся государств не будут иметь доступа к препаратам до 2022 года.

Также Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) выступили за изменение стратегии вакцинации против коронавируса, призвав рассматривать вакцины как глобальное общественное благо. Это позволит гарантировать, что препарат будет доступен на справедливой основе во всех странах. При этом фармацевтические компании несут особую ответственность в финансировании предприятий, способных производить вакцины с максимальной эффективностью и обеспечивать быстрое их распространение.

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Ранее организация по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign уличила богатые страны в закупке избыточного числа препарата против COVID-19. Так, США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония вместе получили более 3 миллиардов доз — при этом для введения всем гражданам двух доз препарата необходимо чуть более 2 миллиардов.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в «вакцинном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран.

По состоянию на 24 февраля в мире насчитывается более 112 миллионов зараженных коронавирусом в 192 государствах, из них 2,49 миллиона скончались, 63 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.