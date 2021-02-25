В Петербурге представили первый городской арктический маршрут

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове представили первый арктический маршрут по городу. Об этом рассказал председатель комитета Петербурга по делам Арктики Герман Широков, передает ТАСС.

По его словам, первая экскурсия на маршруте — «Как покорялась Арктика». Маршрут начинается у памятника первопроходцам и исследователям Арктики и проходит через Смоленское кладбище, где похоронен известный российский полярник Борис Вилькицкий. Остальные точки маршрута — музей истории морского флота и академии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, памятник полярнику Раулю Амундсену и ледокол «Красин».

Следующие экскурсии планируется посвятить покорителям российской Арктики, Петебургу как центру арктического судостроения и Кронштадту. «Эти экскурсии будут для школьников, для детей, для семей, для индивидуальных туристов. (...) Интерес к Арктике и интерес к Санкт-Петербургу — это, наверное, совмещение двух больших увлечений», — заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

О том, что Санкт-Петербург захотели сделать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику, стало известно ранее. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, у города большой туристический потенциал и власти уже обсуждают возможность организации соответствующих туров с правительством Карелии.