В новой «гламурной» прическе Меган Маркл разглядели ненастоящие волосы

Эксперт оценил новую прическу жены принца Гарри Меган Маркл и разглядел в ней наращенные пряди. Соответствующий материал появился в Daily Mail.

Супружеская пара записала ролик, в котором объявила о запуске собственного подкаста Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. Так, 39-летняя Маркл появилась на видео с распущенными волосами, уложенными волнами, в платье длины мини голубого цвета. Известно, что стоимость вещи люксового бренда Oscar de la Renta составляет 281 тысячу рублей.

Британский парикмахер и стилист Джеймс Джонсон (James Johnson) предположил, что герцогиня добилась своей «гламурной» укладки с помощью ненастоящих прядей, которые сделали ее локоны густыми и длинными.

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«Меган выбрала новую стрижку, приятно видеть, как она меняет свой стиль. (...) Наращивание волос на долгий срок предполагает наличие тщательного ухода. Отличным вариантом могут стать временные клипсы, поскольку их можно менять без каких-либо проблем», — объяснил специалист.

Ранее в феврале эксперты раскрыли имена знаменитостей с накладными волосами. В качестве первого примера они привели предпринимательницу Кайли Дженнер, которая любит экспериментировать со своей внешностью. Отмечается, что в марте 2020-го она опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер окрашивает корни ее светлых волос. При этом на кадрах было видно, что натуральные пряди 23-летней звезды на самом деле жидкие и короткие, в отличие от тех, что запечатлены на фотографиях.